Elazığ'da otomobil devrildi: 1 yaralı
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Elazığ'da otomobil devrildi: 1 yaralı

02.02.2021 20:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 21:00
Elazığ'da otomobil devrildi: 1 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Nazım Ayzit yönetimindeki 12 AH 445 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde refüje çarparak devrildi.

Kaza sonucu otomobilin LPG tankı yola fırladı.

Yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda araç geçişi jandarma ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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