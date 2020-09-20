Elazığ'da otomobil devrildi: 1 yaralı
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Elazığ'da otomobil devrildi: 1 yaralı

Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 yaralı
20.09.2020 22:49 | Son Güncelleme: 20.09.2020 22:52

Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hasan T. idaresindeki 27 F 5810 plakalı otomobil, Kuzey Çevreyolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ekipleri ile kaza sonrasında otomobilden yakıt sızması nedeniyle olası yangın riskine karşı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - İsmail Şen
İsmail Şen
AA Editörü
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