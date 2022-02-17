Elazığ'da otomobil bariyerlere çarparak takla attı: 6 yaralı - Haberler
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Elazığ'da otomobil bariyerlere çarparak takla attı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da otomobil bariyerlere çarparak takla attı: 6 yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı.

KOVANCILAR, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Kovancılar yolu Çaybağı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresindeki 49 AAE 319 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da otomobil bariyerlere çarparak takla attı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kovancılar, Otomobil, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

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