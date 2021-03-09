- Elazığ'da otomobil alev alev yandı, patlama sesleri korkuttu
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- Elazığ'da otomobil alev alev yandı, patlama sesleri korkuttu

09.03.2021 21:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:28

- Elazığ'da otomobil alev alev yandı, patlama sesleri korkuttu Elazığ'da otomobil alev alev yandı,o sırada çıkan patlama sesleri korkuttu.

- Elazığ'da otomobil alev alev yandı, patlama sesleri korkuttu

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobil alev alev yandı,o sırada çıkan patlama sesleri korkuttu.

Yangın, Elazığ-Malatya karayolu üzerindeki Gözeli yol ayrımında bulunan Öküzuşağı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç idaresindeki 34 UES 70 plakalı otomobilde seyir halindeyken henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Sürücü, aracı kenara çekip inmesinin ardından alevler iyice yükseldi.Alev alev yanan araçtan çıkan dumanlar çevreyi sardı, ara ara patlama sesleri de yükseldi.

Haber verilmesi üzerine İtfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşıp söndürdüğü aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

O anları çevrede bulunan başka bir kişi de cep telefonunuyla saniye saniye kaydetti.

- Elazığ'da otomobil alev alev yandı, patlama sesleri korkuttu
- Elazığ'da otomobil alev alev yandı, patlama sesleri korkuttu
- Elazığ'da otomobil alev alev yandı, patlama sesleri korkuttu
- Elazığ'da otomobil alev alev yandı, patlama sesleri korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

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