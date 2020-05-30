Elazığ'da otomobil alev alev yandı
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Elazığ'da otomobil alev alev yandı

Elazığ'da otomobil alev alev yandı Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

30.05.2020 23:56 | Son Güncelleme: 31.05.2020 00:01

Elazığ'da otomobil alev alev yandı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı..

Olay, Karakoçan ilçesi Gölpınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyir halindeki 23 KC 467 plakalı otomobil alev aldı. Otomobilin motor kısmından alev aldığını fark eden sürücü aracı durdurup dışarı çıkarak İtfaiye ekiplerine haber verdi.Kısa sürede alev alev yanmaya başlayan otomobildeki yangını gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

Yolun bir süre tedbir amaçlı kapattıldığı olay da otomobil kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da otomobil alev alev yandı

Kaynak: İHA

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