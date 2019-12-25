Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
Elazığ'da, kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da, kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yunus Doğan (19) idaresindeki 23 BG 594 plakalı otomobil, Kuvayi Milliye Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçede ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile yanındaki kişi otomobilde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.