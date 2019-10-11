Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

11.10.2019 13:56
Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. idaresindeki 23 AAC 626 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp ağaca çarptı. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.


Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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