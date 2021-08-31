Elazığ'da otomobil 150 metreden aşağı yuvarlandı: 2 yaralı
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Elazığ'da otomobil 150 metreden aşağı yuvarlandı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da otomobil 150 metreden aşağı yuvarlandı: 2 yaralı Elazığ'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 150 metre yükseklikten aşağı yuvarlandı, kazada 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil 150 metreden aşağı yuvarlandı: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 150 metre yükseklikten aşağı yuvarlandı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Harput Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da otomobil 150 metreden aşağı yuvarlandı: 2 yaralı
Elazığ'da otomobil 150 metreden aşağı yuvarlandı: 2 yaralı
Elazığ'da otomobil 150 metreden aşağı yuvarlandı: 2 yaralı
Elazığ'da otomobil 150 metreden aşağı yuvarlandı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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Elazığ'da otomobil 150 metreden aşağı yuvarlandı: 2 yaralı - Haberler
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