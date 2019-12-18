Elazığ'da oto hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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Elazığ'da oto hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Elazığ'da otomobil ve araç plakası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

18.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:06
Elazığ'da oto hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

'da otomobil ve araç plakası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir otomobil ve araç plakasının çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.


Çalışmanın sonucunda kimlikleri tespit edilen şüpheliler G.O. ve B.A, Hankendi beldesinde bulanan bir yakıt istasyonundan mazot çalmak isterken güvenlik sisteminin ikaz vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince yakalandı.


Jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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