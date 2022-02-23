Elazığ'da Oryantiring spor müsabakaları

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da gerçekleştiren Oryantiring spor dalı müsabakalarında Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri iki kupa birden kazandı.

Elazığ Kültür Parkta gerçekleştirilen Oryantiring spor dalına il genelinden birçok lise katıldı. Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, genç kızlar A ve B kategorilerinde iki kupa birden kazandı. Çok mutlu olduklarını belirten öğrenciler, hedeflerinin Kahramanmaraş'ta yapılacak Türkiye grup finallerinden çıkarak, Türkiye şampiyonu olmak olduğunu söyledi.

Öğrencilerinin büyük bir başarı elde ettiklerini belirten Okul Müdürü Abdurrahman Güvenç, "Kültür Parkta yapılan Oryantiring yarışmasında öğrencilerimiz gerçekten büyük bir başarı elde etti. Hedefimiz Kahramanmaraş'ta yapılacak olan Türkiye grup finallerinden çıkarak Türkiye şampiyonu olmak. İki kupa birden kazanan öğrencilerimi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ