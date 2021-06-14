Elazığ'da örtü yangını, ekipler müdahale ediyor
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Elazığ'da örtü yangını, ekipler müdahale ediyor

Elazığ'da örtü yangını, ekipler müdahale ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahale çalışması başlatıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahale çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Keban ilçesine bağlı Kurşunkaya köyü mevkiindeki dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 50 dönümlük alanda devam eden yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesinin sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da örtü yangını, ekipler müdahale ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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