Elazığ'da örtü yangını
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Elazığ'da örtü yangını

Elazığ'da örtü yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan örtü yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan örtü yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Keban ilçesine bağlı Yahyalı Mezrası bölgesindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altın alınan yangın, söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da örtü yangını
Elazığ'da örtü yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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