Elazığ'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Elazığ Valiliği, 30 Eylül'e kadar kentteki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını bildirdi.

Elazığ Valiliği, 30 Eylül'e kadar kentteki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmini kapsamında bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı ve bu nedenle kentte orman yangınlarının çıkabileceği değerlendirilerek, ilgili komisyon tarafından tedbir kararları alındığı belirtildi.

Alınan kararlar doğrultusunda Elazığ sınırlarındaki tüm ormanlık alanlara 30 Eylül'e kadar yetkililer haricinde girişe izin verilmeyeceği ifade edilen açıklamada, ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmanın, mangal, semaver ve ateş yakmanın da yasaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, Orman Yasası'nın 31 ve 32. maddeleri kapsamındaki köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasına da yasak getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, bu sahaları etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacak. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracak. Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri, etkin gözetim ve denetim yapacaklardır."

Açıklamada, önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Orman, Türk Ceza ve Kabahatler kanunları uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen