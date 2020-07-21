Elazığ'da orman yangını söndürüldü Elazığ'da orman yangını söndürüldü Yangında yaklaşık 100 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çabası ile söndürüldü.

Elazığ'da orman yangını söndürüldü

Yangında yaklaşık 100 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çabası ile söndürüldü.

Yangın, Keban ilçesi Nimri Dağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgar, kuru otlar ve sıcak havanın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ilçeden ve Elazığ'dan itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 100 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA