Elazığ'da orman yangını
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Elazığ'da orman yangını

Elazığ'da orman yangını
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardi beldesinde orman yangını çıktı.

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardi beldesinde orman yangını çıktı. Arıcak Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Arıcak ilçesine bağlı Bükardi beldesinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar kendi imkanları ile müdahale etti. Alanın dağlık bölge olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin zorlandığı yangın, belediye personelleri ve vatandaşların desteği ile kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Elazığ'da orman yangını
Elazığ'da orman yangını
Elazığ'da orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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