Elazığ'da orman yangını Elazığ'da orman yangını Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı, söndürme çalışmaları ekiplerin katılımı ile devam ediyor.

Elazığ'da orman yangını

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı, söndürme çalışmaları ekiplerin katılımı ile devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesine bağlı Yoğunağaç ile Balcalı köyü arasındaki mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile yangın, kısa sürede büyüdü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiye araçları sevk edildi.Ekipler yangına müdahale etmeye başladı.

Çok sayıda ekibin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA