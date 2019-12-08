Elazığ'da orcik kazanı çalan 3 kişi yakalandı
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Elazığ'da orcik kazanı çalan 3 kişi yakalandı

Elazığ'da orcik yapımında kullanılan kazan çalan 3 kişi gözaltına alındı.

08.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:34
Elazığ'da orcik kazanı çalan 3 kişi yakalandı

'da orcik yapımında kullanılan kazan çalan 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Elazığ Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada kentin yöresel lezzetlerinden orcik yapımında kullanılan 10 bin lira değerindeki B.Y'ye ait krom kazan çalandı.


B.Y'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Komutanlığı ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu olayın şüphelilerinin Ö.F.G, H.Ç. ve G.Ç olduğunu tespit etti.


Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bulunan orcik kazan sahibi B.Y'ye teslim edildi.

B.Y jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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