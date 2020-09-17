Son dakika! Elazığ'da ölümle biten kaza anı kamerada
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Son dakika! Elazığ'da ölümle biten kaza anı kamerada

Gelen son dakika haberine göre Elazığ'da ölümle biten kaza anı kamerada Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu köfteci de çalışan kuryenin hayatını kaybettiği kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

17.09.2020 20:14 | Son Güncelleme: 17.09.2020 20:26

Elazığ'da ölümle biten kaza anı kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu köfteci de çalışan kuryenin hayatını kaybettiği kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza,Bugün akşam üzeri merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Şahin sokak kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah D. yönetimindeki 34 RFG 16 plakalı otomobil ile Velihan Kılınç idaresindeki 23 LK 229 plakalı motosiklet çarpıştı.Çarpışmanın etkisi ile motosiklet ve sürücüsü savruldu, otomobil de yaklaşık 200 metre ileride duvara vurup durdu.

Kazada köftecide kurye olarak çalışan motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Hafif yaralanan otomobil sürücüsünün de hastanede müşahade altında olduğu öğrenildi.

Öteyandan kaza anıda bir iş yerinin güvelik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde hızla geçen motosiklet, yan yoldan çıkan otomobile çarptığı görülüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika! Elazığ'da ölümle biten kaza anı kamerada

Kaynak: İHA

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