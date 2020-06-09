Elazığ'da öldürülen 2 terörist 16'sı sivil 21 şehidin faili çıktı
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Elazığ'da öldürülen 2 terörist 16'sı sivil 21 şehidin faili çıktı

Elazığ'da bugün etkisiz hale getirilen biri turuncu listede 2 teröristin 16'sı sivil 21 şehidin faili olduğu ortaya çıktı.

Elazığ'da öldürülen 2 terörist 16'sı sivil 21 şehidin faili çıktı
09.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:20

Elazığ'da bugün etkisiz hale getirilen biri turuncu listede 2 teröristin 16'sı sivil 21 şehidin faili olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında Görese bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyona çıktı. Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlayan timler, 2 teröristi ölü olarak silahları ile birlikte ele geçirdi. Ölü olarak ele geçirilen 2 teröristten 1'i İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde 1 milyon TL ödüllü Turuncu kategoride yer alan sözde Amed eyaleti "Ape Musa" alanı sorumlusu olan "Devrim Devran" kod adlı Salih Ekinci isimli terörist olduğu belirlendi. Diğer teröristin de terör örgütün sözde üst düzey sorumluları arasında yer alan Firaz Amed kod adlı İzzet Yiğit olduğu kesinleşti.

Jandarma ekiplerince etkisiz hale getiren 2 teröristin 12 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesi Sarıkamış köyü Dürümlü mezrasında patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirilmesi neticesinde 16 sivilin şehit edilmesi, 23 vatandaşın yaralanması eylemine katıldığı ayrıca 2016 yılında 3 şehit verilen 251 kişinin yaralandığı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının planlayıcılar arasında yer aldığının tespit edildiği kaydedildi.

Daha öncede 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır Hani Topcular karayolu üzerinde Yukarı Turalı bölgesinde yapılan silahlı saldırı sonucu, Jandarma Uzman Onbaşı Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin'in şehit edilmesi olayını gerçekleştirenler arasında olduğunun tespit edildiği bildirilmişti.

Teröristlerden ise 1 M-16, 1 adet Kalaşnikof ile 1 adet tabanca, 4 adet el bombası, 10 adet şarjör, 1'i gece görüş 3 dürbün, 1 adet fotoğraf makinesi, 2 telefon, gizlenme de kullanılan yaprak kamuflaj ile çok sayıda mühimmat ve çeşitli örgütsel malzemeler ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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