Elazığ'da okulun çatısında bulunan, ABD'nin gönderdiği yağlar analiz edilecek
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Elazığ'da okulun çatısında bulunan, ABD'nin gönderdiği yağlar analiz edilecek

Elazığ'ın Ağın ilçesinde bir okulun çatı katında bulunan ve ABD'den yaklaşık 50 yıl önce yardım amaçlı gönderildiği belirtilen yağlar analiz edilecek.

Elazığ'da okulun çatısında bulunan, ABD'nin gönderdiği yağlar analiz edilecek
08.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:00

Elazığ'ın Ağın ilçesinde bir okulun çatı katında bulunan ve ABD'den yaklaşık 50 yıl önce yardım amaçlı gönderildiği belirtilen yağlar analiz edilecek.

Kentte 24 Ocak'ta meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için yıkım kararı verilen Ağın'daki Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulunun çatı katında, 81 teneke eritilmiş yağ bulundu.

Okulun yıkım işini üstlenen Ağın Belediyesi çalışanlarınca bulunan, üretim ve son kullanım tarihi belli olmayan ve üzerinde "Eritilmiş sade yağ, Amerika Birleşik Devletleri halkı tarafından hediye edilmiştir, satılamaz veya değiş tokuş yapılamaz" yazılı yağlar, analiz edilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Ürünlerin teslimi sırasında açıklama yapan Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, depremde hasar gören ve tahliyesine başlanan okulun çatısının söküldüğü sırada 81 teneke içerisinde yağ bulduklarını belirtti.

"Üzerindeki bilgiden ve yaptığımız araştırmalardan yola çıkarak söz konusu yağların ABD tarafından 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gönderilmiş olabileceğini tahmin ediyoruz." diyen Uslu, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz araştırmada 1948 yılında Marshall Yardımına Türkiye'nin de dahil edildiğini biliyoruz. Okulun 1960'da yapıldığı söyleniyor. Yani bu yağların 1960 veya 1970'li yıllarda gönderildiğini düşünüyoruz. Kimi arkadaşlar, okul müdürlerinin bunları öğrencilere yedirmemek için saklamış olabileceğini söylüyor. Bir sürü yorum var. Ne amaçla saklanmış, bugüne kadar nasıl kalmış onu şimdilik bilemiyoruz."

Analize gönderildi

"Marshall Yardımı kapsamında ABD'nin Türkiye'ye süt tozu yardımında da bulunduğu ancak daha sonraki yıllarda, gönderilen bu ürünlerin çocuklarda felç gibi hastalıklara neden olduğu ile ilgili açıklamalarda bulunuluyor." ifadesini kullanan Uslu, bu nedenle yağları analizi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne teslim ettiklerini aktardı.

Uslu, "İnşallah en yakın zamanda analizden çıkacak sonuç tüm kamuoyunu aydınlatır. Bununla ilgili daha sonra yine kamuoyuna açıklamada bulunacağız." diye konuştu.

"Mevzuat çerçevesinde gereken ne ise yapacağız"

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan ise yağları teslim aldıklarını belirterek mevzuat uyarınca yağları muhafaza altına aldıklarını aktardı.

Karahan, "Gereken ne ise yapacağız ve bunları kamuoyu ile paylaşacağız. Tabii ilgi çekici bir konu. Bizim gıda mevzuatında imalatı yapılan ürünlerin tamamında hangi tarihte üretildiği ve son tüketim tarihi yazılıdır. Ancak bu kutuların üzerinde yapmış olduğumuz incelemede hem üretim hem de son tüketim tarihine dair bir bilgi de yok. Tamamı yapılacak analizler sonucunda ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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