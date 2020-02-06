Elazığ'da okulların açılması 17 Şubat'a ertelendi
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Elazığ'da okulların açılması 17 Şubat'a ertelendi

ELAZIĞ'da, deprem nedeniyle 10 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim- öğretim yılının ikinci yarısının, 17 Şubat'a ertelendiği bildirildi.

06.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:08
Elazığ'da okulların açılması 17 Şubat'a ertelendi

'da, nedeniyle 10 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim- öğretim yılının ikinci yarısının, 17 Şubat'a ertelendiği bildirildi. 

Merkez üssü ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 'da eğitim- öğretim yılının ikinci yarısının 10 Şubat'ta başlaması kararı alındı. Ancak Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bugün yaptığı açıklamada, 10 Şubat tarihinden itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 hafta daha ara verildiğini duyurdu. 


Kaynak: DHA
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