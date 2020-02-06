Elazığ'da okulların açılması 17 Şubat'a ertelendi

06.02.2020 01:05 | Son Güncelleme: 06.02.2020 01:10

Elazığ'da deprem nedeniyle daha önce 10 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretimin ikinci bir kararla 17 Şubat'a ertelendiği bildirildi.



24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8'lik depremde aralarında okullarında bulunduğu bir çok yapı zarar görmüştü. Depremde evleri hasar görenler ise AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırların yanı sıra okul, kapalı spor salonları,yurt ve misafirhanelere yerleştirildi. Konteyner kentlerin kurulması ve yıkılacak okullardaki öğrencilerin planlanması için eğitim öğretimin 10 Şubat'a açılması planlandı. Ancak çalışmaların henüz bitmemesi üzerine eğitim öğretim yılının ikinci yarısının 17 Şubat'ta başlaması kararı alındığı öğrenildi.



Yapılan duyuruda : "10 Şubat 2020 tarihinde açılacak olan eğitim kurumlarımızın açılış tarihi 17 Şubat 2020 tarihine ertelenmiştir"denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA