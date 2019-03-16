Elazığ'da Okullardan Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da 2 farklı okulda meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde farklı tarihlerde iki ayrı okulda meydana gelen hırsızlık olayında, 1 adet gitar ile kantinlerden bin TL para çalındı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma da hırsızlık olayını gerçekleştirilen şüphelilerin B.K. ve E.E.Y olduğu belirlenirken ayrıca onlarla hareket eden bir şüpheli daha tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkarılan şüphelilerden B.K. ve E.E.Y. tutuklanarak ceza evine gönderilirken diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA