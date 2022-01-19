Elazığ'da okullara yarın da ara verildi - Haberler
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Elazığ'da okullara yarın da ara verildi

AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının yarın da etkili olması dolayısıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kar yağışı nedeniyle bugün de okullara ara verilmişti.

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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