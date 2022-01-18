Elazığ'da okullara kar tatili (2) - Haberler
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Elazığ'da okullara kar tatili (2)

Elazığ'da okullara kar tatili (2)
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

YAĞIŞ NEDENİYLE KAZALAR MEYDANA GELDİElazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda trafik kazalarında artış yaşandı.

ELAZIĞ (DHA) - YAĞIŞ NEDENİYLE KAZALAR MEYDANA GELDİ

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda trafik kazalarında artış yaşandı. Hazardağlı Kavşağı yakınındaki Güney Çevreyolu bağlantı yolunda karın etkisiyle kayan öğrenci servisi yoldan çıkarak yan yattı. Sürücünün yaralandığı kazada servis aracında öğrenci olmaması olası bir faciayı önledi. Abdullahpaşa Mahallesinde ise eğimli bir yolda karın etkisiyle 15'e yakın araç kayarak kaza yaptı.


Elazığ'da okullara kar tatili (2)

Elazığ'da okullara kar tatili (2)

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

Elazığ, kar, Güncel, Haber

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