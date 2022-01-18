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Elazığ'da okullara kar tatili

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Güncel

Elazığ'da okullara kar tatiliELAZIĞ Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da okullara kar tatili

ELAZIĞ Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının yarın da devam edeceği anlaşıldığından 19 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine" denildi.

Açıklamada ayrıca, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayıldığı belirtildi.

Elazığ'da okullara kar tatili

Elazığ'da okullara kar tatili

Elazığ'da okullara kar tatili

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İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Son Dakika Haberleri

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