Son dakika yapılan açıklamaya göre bazı illerimizde yarın okullar tatil ilan edildi. Bunun ardından öğrenciler ve veliler, Elazığ'da okullar tatil mi? Yarın 21 Ocak Cuma Elazığ'da okullar tatil mi ilan edildi? Yarın Elazığ'da okul var mı? merak etti. Peki, Elazığ'da 21 Ocak tatil mi olacak? İşte bilgiler...

Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışının ardından art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Bu kapsamda; Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Rize, Şırnak, Bingöl, Artvin ve Hakkari'de 21 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi. Peki, yarın Elazığ'da okullar tatil mi? Yarın 21 Ocak Cuma Elazığ'da okullar tatil mi ilan edildi? Yarın Elazığ'da okul var mı?

YARIN ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ? (21 OCAK CUMA)

Elazığ'da yoğun kar nedeniyle eğitim yarın da yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve artan buzlanma dolayısıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz 2 gün de okullar tatil edilmişti.

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL? (21 OCAK CUMA 2022)

Ülkemizi hafta başından itibaren etkisi altına alan kar yağışı etkisini giderek artırırken illerden tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Bu kapsamda; Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Rize, Şırnak, Bingöl, Artvin ve Hakkari'de 21 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.

21 Ocak Cuma okulların tatil olduğu iller:

- Adıyaman

- Elazığ

- Kahramanmaraş

- Rize

- Şırnak

- Bingöl

- Artvin

- Hakkari

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