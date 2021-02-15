Elazığ'da okulla yeniden buluşan köy çocukları için etkinlik düzenlendi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinin Okçular köyünde, "Orada Bir Köy Var Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, okula malzeme desteği verildi, öğrenciler badminton oynadı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinin Okçular köyünde, "Orada Bir Köy Var Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, okula malzeme desteği verildi, öğrenciler badminton oynadı.

Elazığ'da 126 okulda okuyan 15 bin öğrenci için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitim başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) Elazığ İl Temsilciliği ile Türk Kızılay'ın katkılarıyla "Orada Bir Köy Var" Projesi kapsamında Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde etkinlik yapıldı.

Yüz yüze eğitime yeniden başlayan öğrencilere kırtasiye malzemesi, çanta, atkı, bere ve eldiven hediye edilen etkinlikte badminton sporunun köylerde de yaygınlaştırılması için okula malzeme desteği sunuldu, kurulan sahada öğrenciler badminton oynadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra köy okullarındaki öğrencilerin yeniden sınıfları ve öğretmenleri ile buluştuğunu söyledi.

Salgının bir an önce son bulup, tüm düzeylerdeki okulların en kısa sürede eğitim-öğretime açılması temennisinde bulunan Gürtürk, "İlimizde tüm okullarımız temiz okul sertifikalarını aldılar, hazırlıklarını tamamladılar. Bugün itibarıyla açılan okullarımızda herhangi bir sıkıntımız yok. Amacımız öğrencilerimizin en güzel şekilde, temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim ve öğretimlerini sürdürmeleri." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamed Eren ise kırsaldaki okullarda yüzü yüze eğitimin başlamasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Paydaş kurumlarla her fırsatta çocuklara ve gençlere yönelik projeler hayata geçirdiklerini dile getiren Eren, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TBF'nin uzun süredir hayata geçirdiği 'Orada Bir Köy Var Projesi' kapsamında merkeze 105 kilometre uzaklıktaki Okçular köyündeyiz. Amacımız badminton sporunu tanıtmak, tabana yaymak ve köylerimizde de badminton sporunu yaygınlaştırarak ilimize ve ülkemize sporcular yetiştirmektir. TBF'nin göndermiş olduğu raketleri, topları ve fileleri de hem okul müdürümüze hem köy muhtarımıza teslim ettik. İnşallah burada güzel sporcularımız yetişecek."

TBF Elazığ Temsilcisi Hayrettin Karakaya da bu proje ile kırsal bölgelerdeki diğer okullarda da badminton sporunu yaygınlaştırmak ve sevdirmek amacıyla çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen