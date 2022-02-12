Elazığ'da okul sporları müsabakaları başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da okul sporları müsabakaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Elazığ'da okul sporları müsabakaları başladı

Elazığ'da 12 ve 13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan okul sporları gençler erkek, kız A-B grup müsabakası 12 ilden 342 sporcunun katılımıyla başladı.

BARTIN (İHA) - Elazığ'da 12 ve 13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan okul sporları gençler erkek, kız A-B grup müsabakası 12 ilden 342 sporcunun katılımıyla başladı.

Elazığ Yakup kılıç Spor Salonunda 12 ve 13 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan okul sporları müsabakasının ilk günü tamamlandı. Gerçekleşen müsabakaya 12 ilden toplam 342 sporcu katılım sağladı. Elazığ'ı temsil eden 10 sporcu okul sporları karate grup müsabakası sonrası sıralamada ilk 4'e girerek, Bartın'da yapılacak olan okul sporları finaline katılmaya hak kazandı. Müsabakada ikinci günün yarın devam edeceği öğrenildi.

Müsabaka hakkında açıklamada bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Okul sporları gençler karate grup müsabakaları ilimizde oynanmaya bugün başladı. 12 ilin katılım gösterdiği bu gibi organizasyonların ilimizin tanıtımı konusunda çok iyi fırsat olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz aylarda hentbol ve futbolda da ev sahipliği avantajıyla müsabakalar gerçekleşti. Okul sporları karate grup müsabakalarında, şehrimizi temsil edecek olan takımlarımız ve okul idarecilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da okul sporları müsabakaları başladı

Elazığ'da okul sporları müsabakaları başladı

Elazığ'da okul sporları müsabakaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bartın, Elazığ, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title