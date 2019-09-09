09.09.2019 13:08

Elazığ'da öğrenciler davul zurnayla ders başı yaptı

ELAZIĞ - Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da bugün eğitim öğretim yılının başlamasıyla 412 okulda 112 bin 61 öğrenci ders başı yaptı.

Elazığ'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün tamamen başladı. 412 okulun bulunduğu ve 8 bin 524 öğretmen ile 112 bin 61 öğrenci okulun bahçesinde ilk ders zilinin çalmasıyla sınıflarında yerini aldı. Heyecanla sıralarında öğretmenlerini dinleyen öğrenciler, tatilde ne yaptıklarını anlatıp, yeni eğitim öğretim yılında neler yapacaklarını öğrendi. Yeni eğitim öğretim yılı açılışına Milli Eğitim Personel Daire Başkanı Feyzullah Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ve Eğitim-Bir-Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi'de öğrencileri ilk gün de yalnız bırakmadı. Davul ve klarnetin de çalındığı Atatürk İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Çiftçi ile Gürtürk, onların heyecanına ortak olarak başarı diledi.Velilerde, çocuklarını okulun ilk gününde yanlarında yer aldı.

81 ilde tüm bakanlık yetkilileri olarak dolaştıklarını belirten Personel Daire Başkanı Feyzullah Çiftçi, " 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı açılış programları vesilesiyle Elazığ'dayız. Açılışların olduğu bu haftada varsa problemlerimi yerinde görüyoruz. Çözüm noktasında bazı adımlar atmamız gerekiyorsa o bağlamda hareket ediyoruz. Bu vesileyle güzel memleketimiz Elazığ'dayız. Sizlerle bir arada olmak bizim için büyük bir memnuniyet vesilesidir. Yeni eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun. Elazığ'ın köklü bir okulunda bulunmak, bu programı burada gerçekleştirmek bizim için ayrı bir memnuniyet vesilesi olmuştur" dedi.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılını, Elazığ'ın en eski okullarından biri olan Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirdiklerini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, " Bu okulda çok kıymetli insanlar çıkmıştır. Ancak bunların en önemlilerinin öğretmenler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir çok öğretmen yetiştirdi. Bir ülkenin geleceğine yön veren öğretmenlerdir. Biz öğretmenler olarak, öğrencilerimize en başta yapmamız gereken şahsiyet kazandırmak. Bu şahsiyet kazandırırken de merhametle davranmamız gerekiyor. Bizim yetiştireceğimiz öğrencilerimiz ülkesine, vatanına, milletine bağlı erdemli insan olması gerektiğini hep düşünmemiz gerekiyor"şeklinde konuştu.

Okul açıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren 4. sınıf öğrencisi Tuğçe Şanlı ise, " Artık sıralarda oturuyoruz. Öğretmenlerimizi çok özledik. Okul başladı ve biz çok mutluyuz" diye konuştu.

Öğrencilerden Ali Yıldız'da, " Okullar açıldı çok mutluyuz. Arkadaşlarımızı özledik. Okulun ilk günü sıralardayız.Matematik ve Türkçe derslerini çok özledim. Tatilim da çok güzel geçti. Oyunlar oynadım, ders çalıştım"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA