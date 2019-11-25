Elazığ'da öğrenci servisleri denetlendi
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Elazığ'da öğrenci servisleri denetlendi

Elazığ'da, jandarma ekipleri öğrenci servislerini denetledi.

25.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:02
Elazığ'da öğrenci servisleri denetlendi

'da, ekipleri öğrenci servislerini denetledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek, çocukların güvenli bir ortamında okula gelip gitmelerini sağlamak amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Ara tatilin ardından eğitim ve öğretimin ilk günü öğrenci servislerini denetleyen ekipler, öğrencilere, öğretmenlere ve servis şoförlerine trafik eğitimi verdi.

Kaynak: AA
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