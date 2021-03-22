Elazığ'da narkotik uygulamasında gözaltına alınan 49 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Elazığ'da narkotik uygulamasında gözaltına alınan 49 şüpheliden 2'si tutuklandı

22.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:08
Elazığ'da narkotik uygulamasında gözaltına alınan 49 şüpheliden 2'si tutuklandı

Elazığ'da narkotik uygulamasında gözaltına alınan 49 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elazığ'da narkotik uygulamasında gözaltına alınan 49 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik son bir haftada gerçekleştirilen narkotik uygulamalarında 49 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 65 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 910 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 42'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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