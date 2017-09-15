Elazığ'da Narko Sokak Uygulamasında 3 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da Narko-Sokak 3 uygulamasında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmak suçundan 3 şüpheli yakalanırken, tüfek, kurusıkı tabanca ve 101 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde olduğu gibi



Elazığ'da da uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında bazı mahallelerde eşzamanlı olarak Narko-Sokak 3 uygulaması gerçekleştirildi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuya duyarlı dedektör köpek ile şüpheli görülen araç ve şahıslar üzerinde yapılan çalışmada 60 şahıs ve 10 araç sorgulandı. Sorgulamada polis, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmak suçundan aranan 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 1 adet pompalı tüfek ile 1 adet kurusıkı tabanca ve bir iş yerinde ise 101 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ