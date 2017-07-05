Elazığ'da Narko-Sokak 2 Operasyonu

TÜRKİYE'de 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan Narko-Sokak 2 operasyonu kapsamında Elazığ'da yapılan aramalarda haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalanırken, 6 adet acstasy hap ve 0.58 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde uyuşturucu madde satışının yoğun olarak yapıldığı bölge ve mahallelerde eş zamanlı olarak başlatılan Narko-Sokak 2 uygulaması Elazığ'da da yapıldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Narkotik,Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Özel Harekat, Güvenlik, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlükleri'nden karma olarak 15 ekipten oluşan 45 personel ve uyuşturucu konusunda uzman 1 detektör köpek ile 5 Temmuz 2017 tarihinde il merkezinde belirlenen mahalle, sokak ve umuma açık yerler ile şüpheli görülen araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulama neticesinde; 108 şahıs sorgulanmıştır. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay cezası olan bir şahıs, Kasten adam öldürme suçundan 14 yıl 1 ay cezası olan bir şahıs ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 5 yıl kesinleşmiş cezası olan bir şahıs olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca uygulama esnasında şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 6 adet ecstasy hap ve 0,58 gr metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir" denildi. - Elazığ