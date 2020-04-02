Elazığ'da muhtardan virüse karşı ilginç önlem... " Traktörle" yolu kapattı
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Elazığ'da muhtardan virüse karşı ilginç önlem... " Traktörle" yolu kapattı

Elazığ'da muhtardan virüse karşı ilginç önlem... " Traktörle" yolu kapattı Elazığ'da bir köy muhtarı, korona virüsüne karşı önlem olarak, yolu traktörüyle kapatıp giriş çıkışları kontrol altına aldı.

02.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:09
Elazığ'da muhtardan virüse karşı ilginç önlem... ' Traktörle' yolu kapattı

Elazığ'da muhtardan virüse karşı ilginç önlem... " Traktörle" yolu kapattı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir köy muhtarı, korona virüsüne karşı önlem olarak, yolu traktörüyle kapatıp giriş çıkışları kontrol altına aldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar devam ederken, köy muhtarları da zaman zaman kendi yöntemleriyle önlem alıyor. Merkeze bağlı 150 nüfuslu Esenkent Köyü'nün 48 yaşındaki muhtarı Ercan Aybar'da farklı bir yöntemle köye giriş çıkışları kontrol altına aldı. Sabahın erken saatlerinde traktörü ile köyün girişine gelip yolu kapatan Muhtar Aybar, gelen araçları durdurarak giriş çıkışların kontrolünü sağlamaya başladı. Köyüne gelen seyyar satıcı ve hayvan tüccarları hakkında da bilgiler alan Aybar, bu saye de köyünü korona virüse karşı korumaya çalışması dikkat çekti.

Köyüne gelen ve giden insanların kontrollü bir şekilde görmek için böyle bir uygulama yaptığını belirten Muhtar Ercan Aybar, "Biliyorsunuz tüm dünyayı saran bir korona virüs belası var. Bizlerde kendimize göre böyle bir tedbir aldık. Şimdi biz tedbirimizi almazsak, bizim yarınımız olamaz. Çocuklarımız sağlıklı olamaz. Tedbirimizin amacı kesinlikle karantina uygulamak değildir. Köyümüze geleni ve gideni kontrollü bir şekilde görmek. Kiminle temas ettiğini, nereden geldiğini öğrenmektir. Amacımız yol kesmek değildir. Bu bizim vatandaşlık görevimizdir. Kendimiz ve ülkemiz için yapıyoruz." dedi.

Gelen araçların nereden geldiğini ve nereye gideceklerini sorduğunu aktaran Aybar,"Kendi traktörüm ile yolu kapatmışım. Köye girişleri bu şekilde sağlıyoruz. Dışarıdan gelen seyyar satıcı ve hayvan tüccarları oluyor, nereye gittikleri öğrenmek için böyle bir uygulama yapıyoruz. Köyümüzdeki insanlar normal yaşantısına devam ediyor. Yalnız nereye gittiklerini ya da gideceklerini soruyorum. Bu uygulamadan karakolumuzun da haberi vardır. Köyümüze gelen yabancıların isimlerini karakola bildiriyorum"ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Cebrail Aybar ise," Bütün köylüler kendi tedbirini bu şekilde alırsa, herkese yardımcı olmuş olurlar. Ayrıca köyümüzde biz tedbirimizi almazsak kimse bizi koruyamaz. Bu yapılan bir karantina değildir. Bu yapılan virüse karşı kendimizi savunmaktır. Eğer bu yapılmazsa virüs bize zarar verir ve bizler mağdur olabiliriz"şeklinde konuştu.

Virüsün yayılmasına engel olmak istediklerine değine köy sakinlerinden Zeynel Boz ise," Köyümüz de şuana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Ama muhtarımız böyle bir uygulama başlattı. Bizde gereken neyse onu yapıyoruz"diye konuştu.

Elazığ'da muhtardan virüse karşı ilginç önlem... ' Traktörle' yolu kapattı

Kaynak: İHA

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Elazığ'da muhtardan virüse karşı ilginç önlem... " Traktörle" yolu kapattı
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