Elazığ'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Elazığ'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da motosiklet ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı.

01.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:27
Elazığ'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

'da motosiklet ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 ATT 129 plakalı motosiklet 23 BS 580 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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