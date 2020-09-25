Elazığ'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Elazığ'da motosiklet çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da motosiklet çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yurtbaşı beldesinde ikamet eden Ö.K'nin motosikletinin çalındığını ihbar etmesi üzerine çalışma başlattı.

Hırsızın kaçabileceği güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın şüphelisinin Y.E. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan Y.E'nin evinin bahçesinde yapılan aramada, söz konusu motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan Y.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen