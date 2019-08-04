Elazığ'da motosiklet denetimi

Elazığ'da motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, motosiklet yedek parçası satışı yapan iş yerleri, motosikletli kuryeler ile kamu binaları ve ekonomik öneme haiz tesislerin önüne gelişi güzel park etmiş motosikletlerin denetim ve kontrollerine yönelik dün ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulama gerçekleştirildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen kontrollerde 145 motosiklet, 29 araç ve 181 şahıs sorgulandı. Trafik yönünden eksiklikleri bulunan 25 motosiklet sürücüsüne trafik yönünden cezai işlem yapıldı, 8 motosiklet ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA