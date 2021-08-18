Elazığ'da motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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Elazığ'da motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Elazığ'da motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da motosiklet çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da motosiklet çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bizmişen TOKİ konutlarında E.B'ye (45) ait beyaz renkteki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma hırsızlık zanlısı Y.Y'nin (32) maviye boyadığı motosikleti Maden ilçesi Kumyazı köyüne götürdüğünü belirledi.

Y.Y'nin kaldığı adrese operasyon düzenleyen jandarma, zanlıyı gözaltına aldı, motosiklet de sahibine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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