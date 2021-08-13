Elazığ'da motosiklet çaldığı ileri sürülen bir şüpheli yakalandı
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Elazığ'da motosiklet çaldığı ileri sürülen bir şüpheli yakalandı

Elazığ'da motosiklet çaldığı ileri sürülen bir şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da motosiklet çaldığı ileri sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da motosiklet çaldığı ileri sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 7 Ağustos'ta merkeze bağlı Bizmişen Mahallesi'nde B.U'ya ait motosikletin çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) araştırma başlattı.

Yapılan araştırmada, çalınan motosikletin Kovancılar ilçesinde ikamet eden M.Y'de olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda M.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan motosiklet, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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