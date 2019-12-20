Elazığ'da motorsiklet kazası: 2 yaralı
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Elazığ'da motorsiklet kazası: 2 yaralı

Elazığ'da yoğun siste sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motorsiklet devrildi, 2 kişi yaralandı.

20.12.2019 00:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 00:46
Elazığ'da motorsiklet kazası: 2 yaralı

'da yoğun siste sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motorsiklet devrildi, 2 kişi yaralandı.


Kaza, kent merkezinde Vali Fahri Bey Caddesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 23 AAG 942 plakalı motorsikletin sürücüsü yoğun siste de dengesini kaybetti. Seyir halindeki motorsiklet devrildi, sürücü ve arkada oturan 1 kişi yaralandı.


Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine verdi.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla şehir hastanesine kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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