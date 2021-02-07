Elazığ'da Misli.com 2. Lig maçında kavga
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Elazığ'da Misli.com 2. Lig maçında kavga

07.02.2021 20:35 | Son Güncelleme: 07.02.2021 20:38
Elazığ'da Misli.com 2. Lig maçında kavga

Misli.com 2. Lig ekipleri Elazığspor ile Karabükspor arasındaki karşılaşmada çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Misli.com 2. Lig ekipleri Elazığspor ile Karabükspor arasındaki karşılaşmada çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Ligin 22. haftasında Elazığspor ile Karabükspor, Doğukent Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 90+6. dakikasında, farkı 2'ye çıkaran Karabükspor'un oyuncusu Ömer Faruk Yaylacı kırmızı kart gördü.

Yaylacı, sahadan çıktığı esnada iddiaya göre tribüne dil çıkardı.

Yaylacı'nın bu hareketine Elazığsporlu oyuncuların tepki göstermesiyle gerginlik yaşandı. Oyuncular arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.

Emniyet güçleri sahaya girerek, tarafları yatıştırdı.

Yaklaşık 5 dakika ara verilen karşılaşma tarafların yatışmasının ardından kaldığı yerden devam etti.

Karşılaşma sonunda, Elazığspor sahasında Karabükspor'a 2-0 yenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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