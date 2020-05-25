Elazığ'da misket büyüklüğündeki dolu yağdı
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Elazığ'da misket büyüklüğündeki dolu yağdı

Elazığ'da misket büyüklüğündeki dolu yağdı Elazığ'ın Arıcak ilçesinde gece etkili olan misket büyüklüğündeki dolu yağışı birçok bahçeye zarar verdi, meyveleri döktü.

25.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:48

Elazığ'da misket büyüklüğündeki dolu yağdı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde gece etkili olan misket büyüklüğündeki dolu yağışı birçok bahçeye zarar verdi, meyveleri döktü.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kuvvetliği yağış Elazığ'da etkili oldu. Dünden itibaren bu sabaha kadar gök gürültüsü ile birlikte etkili olan yağmur, Arıcak ilçesinde doluya dönüştü. Misket büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle ilçe genelinde birçok meyve bahçesi zarar gördü. Ağaçların yaprakları ve meyveleri dolu nedeniyle parçalanıp döküldü. Gece etkili olan dolu yağışının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

Öte yandan kent genelindeki yağış bugün etkisini yitirirken, yağışların ara ara bölge genelinde etkili olabileceği belirtildi.

Elazığ'da misket büyüklüğündeki dolu yağdı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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