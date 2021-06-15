Elazığ'da minik öğrenciler jandarmayı ziyaret etti

Elazığ'da anaokulu öğrencileri Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Elazığ'da anaokulu öğrencileri Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Minik öğrencilerin üzerlerinde jandarma amblemi ve Türk bayrağı bulunan tişört ve şapkalarla öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirdikleri ziyarette, jandarmanın kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında öğrenciler, İstiklal Marşı'nın 10 kıtası ile jandarma konulu kompozisyon ve şiirlerini okudu, hazırladıkları "jandarma" konulu resmi İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız'a hediye etti.

Minik öğrencilere yakın ilgi gösteren Yıldız, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı onlara çeşitli hediyeler verdi.

Jandarma dedektör köpeklerinin gösterisini ilgiyle izleyen öğrenciler, daha sonra jandarma bünyesinde kullanılan araçlara binerek anons yaptı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerin sonunda öğretmen ve öğrenciler ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek yakın ilgilerinden dolayı jandarmaya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen