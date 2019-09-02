Elazığ'da minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Elazığ'da minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Elazığ'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

02.09.2019 16:57
Elazığ'da minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Elazığ'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 23 LH 095 plakalı minibüs Yıldızbağları mahallesi Seyisler sokakta, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtan fırlayan bir kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı
Kaynak: AA
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