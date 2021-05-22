Elazığ'da minibüs motosiklete çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da minibüs motosiklete çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da minibüs motosiklete çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Elazığ'da minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, kent merkezinde Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 ACG 528 plakalı Ford marka minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da minibüs motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza! Ulusal muhafızlar helikopterden sarkıtılan halattan düşüp öldü
Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza! Ulusal muhafızlar helikopterden sarkıtılan halattan düşüp öldü
Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü! Feci kaza kamerada
Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü! Feci kaza kamerada
Kaza yapan 15 yaşındaki genç, ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öptü
Kaza yapan 15 yaşındaki genç, ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öptü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Vladimir Putin
Magazin Burak Sergen Ceyda Düvenci Necati Şaşmaz Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Töre Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da minibüs motosiklete çarptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 14:09:38. #1.16#

title