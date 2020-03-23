Elazığ'da minibüs hastane duvarına çarptı: 9 yaralı
ELAZIĞ'da freni boşalan minibüsün Fırat Üniversitesi Hastanesi bahçesinin duvarına çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
23.03.2020 19:19 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:19
ELAZIĞ'da freni boşalan minibüsün Fırat Üniversitesi Hastanesi bahçesinin duvarına çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Ö.E. yönetimindeki 23 HK 421 plakalı minibüs, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte minibüsteki toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen minibüs ise otoparka çekildi.
Kaynak: DHA