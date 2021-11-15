Elazığ'da minibüs elektrik direğine çaptı: 1 yaralı - Haberler
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Elazığ'da minibüs elektrik direğine çaptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da minibüs elektrik direğine çaptı: 1 yaralı

Elazığ'da minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu, 1 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 49 AY 506 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çaptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme yapıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da minibüs elektrik direğine çaptı: 1 yaralı

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