Elazığ'da minibüs bariyere çarptı: 3 yaralı

05.01.2020 17:39 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:44

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyere çarptı, 3 kişi yaralandı.



Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu'nun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UGT 35 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.



Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA