Elazığ'da midibüs ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
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Elazığ'da midibüs ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

29.11.2019 16:39 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:44
Elazığ'da midibüs ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

'da midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Merkeze bağlı Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Ç. İdaresindeki 23 AAR 503 plakalı midibüs ile Osman P. İdaresindeki 06 AFZ 383 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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